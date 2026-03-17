45 мільйонів людей опиняться на межі голоду, якщо конфлікт США і Ізраїлю з Іраном триватиме

Якщо війна Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану триватиме до червня 2026 року, 45 мільйонів людей можуть опинитися в умовах гострого голоду. Про це попереджає Всесвітня продовольча програма ООН.

За оцінками організації, ще 45 мільйонів людей зіткнуться з гострим голодом через збої у ланцюгах постачання та зростання цін на продукти. Якщо конфлікт триватиме, це перевищить нинішній світовий рекорд у 319 мільйонів людей, які вже перебувають у критичній ситуації з харчуванням.

Раніше ВПП ООН також відзначада, що війна Росії проти України з лютого 2022 року серйозно вплинула на глобальну продовольчу безпеку. Україна, один із ключових експортерів пшениці, кукурудзи та соняшникової олії, втратила доступ до морських портів та частини посівних площ. Це спричинило перебої у постачанні зерна на світові ринки та призвело до зростання цін на продукти. За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, війна в Україні додатково загрожує ще близько 50 мільйонам людей у країнах, що залежать від українського зерна, особливо в Африці та Близькому Сході.