Схема з фіктивними ФОПами: лікарні трьох областей переплачували за обладнання мільйони гривень

Чотирьох посадовців медичних закладів із Вінницької, Житомирської та Сумської областей підозрюють в організації схеми заволодіння бюджетними коштами під час закупівель медичного обладнання. За даними слідства, державі завдано збитків на суму понад 5,6 млн гривень.

Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

За версією правоохоронців, службові особи лікарень діяли у змові з постачальником, який імпортує спеціалізоване медичне обладнання. Вони організували схему через мережу фіктивних фізичних осіб-підприємців.

Постачальник формально продавав товар ФОПам за ринковими цінами, однак на етапі публічних закупівель вартість обладнання штучно завищувалася. У результаті лікарні закуповували його за значно вищими цінами, що призводило до розтрати бюджетних коштів.

Слідство задокументувало щонайменше три епізоди реалізації схеми у 2024 році. Загальна сума збитків перевищує 5,6 млн гривень.

Фігурантів підозрюють у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (частини 4, 5 статті 191 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади строком до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють можливу причетність інших осіб до цієї схеми.