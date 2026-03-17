Трамп відтермінував поїздку до Пекіна і висунув умову Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкладає запланований візит до Китаю на тлі ситуації на Близькому Сході. Про це він повідомив 17 березня під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті, передає CNN.

Раніше очікувалося, що Трамп відвідає Пекін з 31 березня до 2 квітня для зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном. Втім, поїздку вирішили перенести через розвиток подій навколо Ірану.

«Ми переносимо зустріч. Ми співпрацюємо з Китаєм. Вони не заперечували проти цього», – заявив президент США.

Водночас 15 березня у Парижі торгові представники Сполучених Штатів і Китаю розпочали переговори щодо підготовки саміту лідерів, який планували провести наприкінці місяця.

16 березня Трамп пригрозив відкласти зустріч із Сі Цзіньпіном, якщо Пекін не долучиться до забезпечення безпеки в Ормузькій протоці.

Як повідомляв ForUA, головна дипломатка Європейського Союзу (ЄС) Кая Каллас заявила, що євроблок вивчає варіанти захисту Ормузької протоки, зокрема шляхом зміни мандата своїх військово-морських місій у регіоні. За її словами, вона наразі обговорює з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, чи можуть ООН та ЄС спільно розробити план убезпечення судноплавства через протоку. Ця місія, вважає Кая Каллас, могла б стати аналогом Чорноморської зернової ініціативи між Туреччиною, Росією, Україною та ООН, яка дозволяє безпечно експортувати український урожай попри повномасштабну війну.