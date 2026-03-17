США чекають союзників в Ормузькій протоці

Посол США при НАТО Метью Вітакер підтвердив позицію Вашингтона щодо необхідності участі союзників у забезпеченні безпеки в Ормузькій протоці. Як повідомляє Politico, Вітакер підтримав заклик президента Трампа, наголосивши, що стабільність цього регіону безпосередньо відповідає інтересам усіх членів Альянсу.

«Президент абсолютно правий, коли каже, що наші союзники мають приєднатися, допомогти нам і підтримати наші зусилля», — заявив Вітакер.

Енергетична загроза та ріст цін

Ситуація в протоці залишається критичною: через погрози з боку Ірану судноплавство фактично заблоковане. Оскільки через цей шлях проходить близько 20% світового експорту нафти, ринок відреагував миттєво. Минулого тижня вартість бареля нафти перетнула позначку 100 доларів, що створює значний тиск на світову економіку.

Позиція Альянсу: дипломатичні перепони

Попри заклики США, розгортання повномасштабної місії під егідою НАТО наразі виглядає малоймовірним. Дипломатичні джерела вказують на кілька ключових причин:

Відсутність консенсусу: Для прийняття рішення потрібна одностайна підтримка всіх членів Альянсу, якої наразі немає.

Питання доцільності: Багато країн вважають, що двостороння підтримка США буде оперативнішою та ефективнішою за бюрократичні механізми НАТО.

Зона відповідальності: Окремі дипломати зауважують, що ситуація в Ормузькій протоці не входить до безпосередньої сфери компетенції Альянсу.

На сьогодні офіційного звернення від США до НАТО щодо колективної підтримки в рамках Альянсу не надходило. Більшість союзників схиляються до формату індивідуальної допомоги або участі в коаліції поза межами структур НАТО.