Під вулицями Сарагоси виявили унікальний римський міст-акведук

Археологи, які працюють у центрі іспанської Сарагоси, натрапили на сенсаційну знахідку: залишки рідкісної римської споруди, що поєднувала в собі функції мосту та акведука. Це відкриття може докорінно змінити уявлення істориків про планування та водопостачання стародавнього міста Цезараугуста майже дві тисячі років тому.

Скарб під шаром асфальту

Знахідку виявили на глибині чотирьох метрів під час реконструкції інфраструктури на площі Сан-Мігель та історичному проспекті Косо. Фахівці розкопали масивну арку, зведену з opus caementicium — надміцного римського бетону.

На думку муніципальних археологів, ця конструкція була частиною комбінованої системи, яка одночасно слугувала транспортним шляхом і переправляла воду до міста. Якщо це припущення підтвердиться, об'єкт стане першим задокументованим свідченням існування споруди такого типу в Сарагосі.

Інженерна майстерність часів імператора Августа

Місце розкопок розташоване там, де в античні часи була природна низина. Вважається, що міст допомагав долати цю перешкоду, одночасно спрямовуючи воду з річки Уерва до міських лазень, фонтанів та осель.

Ключові деталі відкриття:

Датування: Перші десятиліття після заснування колонії Цезараугуста (кінець I ст. до н.е., правління імператора Августа).

Матеріал: Гідравлічний бетон, характерний для римської інженерії.

Значення: Підтверджує високий рівень розвитку міської інфраструктури вже на ранніх етапах існування поселення.

Переосмислення кордонів стародавнього міста

Окрім технічних аспектів, знахідка змушує вчених переглянути межі античної Сарагоси. Раніше вважалося, що територія поблизу проспекту Косо була околицею або пізнішим передмістям. Проте наявність такої капітальної споруди свідчить про те, що ця зона була інтегрованою частиною консолідованого міста від самого початку.

«Це відкриття надзвичайно важливе для історичних записів. Воно надає цінну інформацію про те, як римське місто керувало своїм водопостачанням та міським плануванням», — зазначив Хосе Хуан Домінго, керівник Муніципальної археологічної служби.

Збереження для майбутніх поколінь

Після детального документування, фотографування та 3D-сканування влада прийняла рішення зберегти споруду на місці (in situ). Її ретельно захистили та знову засипали ґрунтом під тротуаром, щоб продовжити модернізацію вулиць, не пошкодивши спадщину.

Паралельно археологи планують додаткові розкопки поблизу, сподіваючись знайти інші арки або канали, що дозволять повністю реконструювати вигляд цього стародавнього інженерного дива.