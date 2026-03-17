Технологічна пастка: як китайське 5G може відлякати західних інвесторів від відбудови України

Японія висловила занепокоєння щодо можливого використання технологій китайської компанії Huawei у розгортанні мереж 5G в Україні. Як повідомляє видання Kyodo News, офіційний Токіо попереджає про ризики шпигунства з боку Китаю, що може завадити залученню іноземних інвестицій у відбудову країни.

Японський уряд уже надіслав відповідні застереження компаніям, які планують брати участь у проєктах з відновлення України.

Ключові побоювання та наслідки:

Ризики для критичної інфраструктури: Якщо мережі 5G від Huawei охоплять Київ та інші великі міста, це створить «серйозний ризик» для безпеки даних Японії, Європи та США. Це особливо актуально при інвестуванні в стратегічні сфери, як-от енергетика.

Загроза кібершпигунства: Huawei вже тривалий час перебуває під санкціями США через звинувачення у співпраці з китайськими спецслужбами. У Токіо побоюються, що через обладнання компанії Пекін зможе збирати конфіденційну інформацію про міжнародні проєкти в Україні.

Інвестиційний клімат: Наявність китайського обладнання в основі зв'язку може стати бар'єром для західних партнерів, які дотримуються політики «чистих мереж» (Clean Network).

Наразі Японія закликає українську сторону та міжнародних інвесторів ретельно обирати постачальників технологій для створення цифрової інфраструктури, щоб уникнути компрометації даних у майбутньому.