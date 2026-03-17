Надзвичайні події

У Миколаєві чоловік з ножем напав на поліціянта та співробітника ТЦК

У вівторок, 17 березня, у Миколаєві під час проведення заходів з оповіщення про мобілізацію чоловік напав з ножем на поліціянта та працівника Територіального центру комплектування, повідомила пресслужба Національної поліції в Миколаївській області, інформує ForUA.

За інформацією правоохоронців, спільний наряд поліції та працівників ТЦК намагався перевірити документи у чоловіка, однак він відмовився їх пред’являти та поводився агресивно. У результаті він завдав ножових поранень поліціянту та співробітнику ТЦК у живіт і ногу. Постраждалих госпіталізували.

Правоохоронці оперативно встановили особу нападника та затримали його відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нападником виявився 33-річний місцевий мешканець. У нього вилучили ніж.

Чоловіку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Як повідомляв ForUAпоблизу Полтави в районі села Нижні Млини група людей напала на групу оповіщення, до складу якої входили військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки і поліціянти. Після інциденту правоохоронці затримали вісьмох чоловіків.

 Автор: Богдан Моримух

МиколаївполіціяТЦКнапад на ТЦКполіціянт
