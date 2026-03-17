Дипломати вимагають пояснень: в Індії затримали шістьох громадян України за підозрою в тероризмі

Національне агентство розслідувань Індії затримало шістьох громадян України та одного громадянина США за підозрою у змові з метою здійснення терористичної діяльности. Про це повідомило видання Indian Express.

За даними правоохоронців, підозрюваних затримали минулого тижня в аеропортах Делі, Колкати та Лакхнау. Їх нібито підозрюють у незаконному імпорті великих партій безпілотних літальних апаратів з Європи до М’янми через територію Індії.

“Вони перетнули кордон М’янми, де, як повідомляється, зустрілися з етнічними групами, вороже налаштованими до Індії. Розслідування також виявило, що кілька партій безпілотників з Європи були доставлені ними в Мізорам”, – зазначив співрозмовник видання.

За результатами судових засідань українців та громадянина США взяли під варту щонайменше до 27 березня. Суддя наголосив, що це необхідно для збору доказів, розкриття злочинної змови, ідентифікації співобвинувачених та аналізу мобільних даних затриманих.

Міністерство закордонних справ України вже прокоментувало ситуацію, зазначивши, що наразі немає жодних доказів, які б підтвердили звинувачення індійської поліції.

“Посольство України в Республіці Індія не отримало офіційного повідомлення від компетентних органів Індії про затримання громадян України. Українська сторона наполягає на невідкладному забезпеченні безперешкодного консульського доступу до затриманих”, – наголосили у МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві додали, що публікації індійських та російських медіа часто містять перекручені інтерпретації фактів, маніпуляції та безпідставні звинувачення.