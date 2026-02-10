Європа готує фінансовий розрив зі США

Європейський Союз розглядає можливість термінового створення власної платіжної системи, яка може стати альтернативою американським гігантам Visa та Mastercard. Про це повідомляє Financial Times.

Головна причина — прагнення ЄС зменшити стратегічну залежність від платіжних систем США та посилити фінансовий суверенітет Європи. У Брюсселі побоюються, що контроль над критично важливою фінансовою інфраструктурою з боку зовнішніх гравців робить Євросоюз вразливим до політичного тиску, санкцій та геополітичних ризиків.

За даними видання, ініціатива активно обговорюється на рівні європейських регуляторів, центральних банків і провідних фінансових установ. Йдеться про створення єдиної загальноєвропейської системи цифрових платежів, здатної працювати як усередині ЄС, так і за його межами.

Експерти зазначають, що реалізація такого проєкту потребуватиме значних інвестицій і часу. Водночас зростання геополітичної напруги та прагнення Європи до стратегічної автономії роблять це питання дедалі актуальнішим.