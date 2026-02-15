﻿
Полiтика

Рубіо заявив, що Трамп прагне остаточно завершити війну

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп налаштований домогтися остаточного припинення війни між Росією та Україною.

Про це він повідомив у неділю, 15 лютого, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

– Зустрівся з президентом України Зеленським щодо безпеки України та поглиблення оборонних і економічних партнерств. Президент Трамп хоче знайти рішення, яке раз і назавжди покладе край кровопролиттю, – написав Рубіо на своїй сторінці у соцмережі X.

Напередодні, 14 лютого, під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції Рубіо також висловився щодо ролі Організації Об’єднаних Націй у врегулюванні міжнародних конфліктів.

За його словами, структура має значний потенціал, однак нині не демонструє ефективності у відповідях на ключові глобальні виклики.

Він зазначив, що ООН “має величезний потенціал стати інструментом добра у світі”, проте станом на сьогодні організація “не дає відповідей на найнагальніші питання, що стоять перед нами” і “не відіграє жодної ролі”.

Держсекретар також нагадав, що ООН не змогла розв’язати питання війни в Україні, додавши, що саме завдяки Сполученим Штатам сторони вдалося посадити за стіл переговорів.

ForUA нагадує, у суботу, 14 лютого, президент Володимир Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо та переговори з представниками президента Сполучених Штатів Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

мирні переговоривійна в УкраїніМарко РубіоТрамп Дональд
