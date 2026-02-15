Рубіо заявив, що Трамп прагне остаточно завершити війну

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп налаштований домогтися остаточного припинення війни між Росією та Україною.

Про це він повідомив у неділю, 15 лютого, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

– Зустрівся з президентом України Зеленським щодо безпеки України та поглиблення оборонних і економічних партнерств. Президент Трамп хоче знайти рішення, яке раз і назавжди покладе край кровопролиттю, – написав Рубіо на своїй сторінці у соцмережі X.

Напередодні, 14 лютого, під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції Рубіо також висловився щодо ролі Організації Об’єднаних Націй у врегулюванні міжнародних конфліктів.

За його словами, структура має значний потенціал, однак нині не демонструє ефективності у відповідях на ключові глобальні виклики.

Він зазначив, що ООН “має величезний потенціал стати інструментом добра у світі”, проте станом на сьогодні організація “не дає відповідей на найнагальніші питання, що стоять перед нами” і “не відіграє жодної ролі”.

Держсекретар також нагадав, що ООН не змогла розв’язати питання війни в Україні, додавши, що саме завдяки Сполученим Штатам сторони вдалося посадити за стіл переговорів.

ForUA нагадує, у суботу, 14 лютого, президент Володимир Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо та переговори з представниками президента Сполучених Штатів Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.