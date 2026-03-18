Співпраця України та Іспанії: Підписано дев'ять документів в оборонній, залізничній та дипломатичній сферах

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Мадрида сторони уклали дев'ять двосторонніх документів, що закладають основу для довгострокового технологічного та фінансового партнерства.

Про це повідомили в Офісі Президента за результатами зустрічі глави держави з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"Сьогодні є нові оборонні угоди між Україною та Іспанією і нашим приватним сектором, нашими компаніями. Є рух в економічній, інфраструктурній взаємодії між нами, про що прем'єр-міністр сказав щодо залізниці. Це важливі рішення. Також продовжується гуманітарна й дипломатична взаємодія між нашими країнами", — зазначив Зеленський.

Міжурядові та міжвідомчі документи:

Угода про технічне та фінансове співробітництво між урядами України та Іспанії : створює правову основу для реалізації в Україні різних програм і проєктів за фінансової підтримки іспанської сторони. Документ визначає основні форми допомоги, зокрема передачу нових технологій, обладнання та надання консультацій.

Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами оборони України та Іспанії щодо спільного виробництва : передбачає спільну розробку та виготовлення комплексних оборонних систем для посилення виробничих спроможностей обох країн. У планах — обмін технологіями, знаннями та досвідом, проведення оборонних досліджень і розробка нових оборонних систем.

: передбачає спільну розробку та виготовлення комплексних оборонних систем для посилення виробничих спроможностей обох країн. У планах — обмін технологіями, знаннями та досвідом, проведення оборонних досліджень і розробка нових оборонних систем. Контракт між "Укрзалізницею" та TRIA INGENIERÍA : перший проєкт у межах програми з відновлення та модернізації інфраструктури, на що в листопаді торік Іспанія виділила €200 млн. Буде розроблений інноваційний візок для вантажних вагонів з автоматичною зміною ширини колії. Ця технологія забезпечить швидку доставку українських експортних вантажів по всій Європі.

Грантова угода про безповоротне фінансування між Укрзалізницею та Instituto de Crédito Oficial : спрямована на практичну реалізацію проєкту з упровадження технології автоматичної зміни ширини колії для вантажних вагонів.

Меморандум про взаєморозуміння між Дипломатичною академією МЗС України та Дипломатичною школою МЗС, Євросоюзу та співробітництва Іспанії: посилить співпрацю у сфері дипломатичної освіти, відкриє можливості для обміну досвідом, навчальними програмами та науковими дослідженнями.

Угоди між українськими та іспанськими компаніями:

Угода про співробітництво між іспанською групою Sener та українською оборонною компанією Fire Point .

Угода про співробітництво між іспанською групою Sener і Державним київським конструкторським бюро "Луч" .

Угода про співробітництво між іспанською групою Sener та українським науково-виробничим підприємством "Радіонікс" .

Угода про співробітництво між іспанською компанією Escribano та українським виробником безпілотних авіаційних систем Skyeton.

Як повідомляв ForUA, що у 2026 році уряд Іспанії виділить 1 млрд євро на військову допомогу Україні. Значну частину цієї суми профінансують через європейську програму оборонних позик SAFE.