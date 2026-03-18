﻿
Полiтика

Співпраця України та Іспанії: Підписано дев'ять документів в оборонній, залізничній та дипломатичній сферах

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Мадрида сторони уклали дев'ять двосторонніх документів, що закладають основу для довгострокового технологічного та фінансового партнерства.

Про це повідомили в Офісі Президента за результатами зустрічі глави держави з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"Сьогодні є нові оборонні угоди між Україною та Іспанією і нашим приватним сектором, нашими компаніями. Є рух в економічній, інфраструктурній взаємодії між нами, про що прем'єр-міністр сказав щодо залізниці. Це важливі рішення. Також продовжується гуманітарна й дипломатична взаємодія між нашими країнами", — зазначив Зеленський.

Міжурядові та міжвідомчі документи:

  • Угода про технічне та фінансове співробітництво між урядами України та Іспанії: створює правову основу для реалізації в Україні різних програм і проєктів за фінансової підтримки іспанської сторони. Документ визначає основні форми допомоги, зокрема передачу нових технологій, обладнання та надання консультацій.
  • Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами оборони України та Іспанії щодо спільного виробництва: передбачає спільну розробку та виготовлення комплексних оборонних систем для посилення виробничих спроможностей обох країн. У планах — обмін технологіями, знаннями та досвідом, проведення оборонних досліджень і розробка нових оборонних систем.
  • Контракт між "Укрзалізницею" та TRIA INGENIERÍA: перший проєкт у межах програми з відновлення та модернізації інфраструктури, на що в листопаді торік Іспанія виділила €200 млн. Буде розроблений інноваційний візок для вантажних вагонів з автоматичною зміною ширини колії. Ця технологія забезпечить швидку доставку українських експортних вантажів по всій Європі.
  • Грантова угода про безповоротне фінансування між Укрзалізницею та Instituto de Crédito Oficial: спрямована на практичну реалізацію проєкту з упровадження технології автоматичної зміни ширини колії для вантажних вагонів.
  • Меморандум про взаєморозуміння між Дипломатичною академією МЗС України та Дипломатичною школою МЗС, Євросоюзу та співробітництва Іспанії: посилить співпрацю у сфері дипломатичної освіти, відкриє можливості для обміну досвідом, навчальними програмами та науковими дослідженнями.

Угоди між українськими та іспанськими компаніями:

  • Угода про співробітництво між іспанською групою Sener та українською оборонною компанією Fire Point.
  • Угода про співробітництво між іспанською групою Sener і Державним київським конструкторським бюро "Луч".
  • Угода про співробітництво між іспанською групою Sener та українським науково-виробничим підприємством "Радіонікс".
  • Угода про співробітництво між іспанською компанією Escribano та українським виробником безпілотних авіаційних систем Skyeton.

Як повідомляв ForUA, що у 2026 році уряд Іспанії виділить 1 млрд євро на військову допомогу Україні. Значну частину цієї суми профінансують через європейську програму оборонних позик SAFE.

 Автор: Сергій Ваха

