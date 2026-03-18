Генштаб ЗСУ повідомив про ураження заводу «Авіастар» в Ульяновській області

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження авіабудівного заводу «Авіастар» в Ульяновській області Росії.

«16 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу «Авіастар» у районі міста Ульяновськ. За попередньою інформацією, пошкоджено кліматичне укриття та місця стоянки літаків. Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня», – йдеться у повідомленні Генштабу в Telegram.

Зазначається, що завод «Авіастар» входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації, яка є частиною державної структури «Ростех». Підприємство забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговує важкі транспортні літаки Ан-124 «Руслан».

Масштаби завданих збитків уточнюються.