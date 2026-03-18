Новий раунд у Туреччині: Анкара зробила гучну заяву щодо переговорів

Анкара підтверджує свій статус посередника та заявляє про готовність надати майданчик для проведення чергового етапу переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це стало відомо за підсумками телефонної розмови міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомляє TRT Haber.

Під час бесіди Фідан наголосив на небезпеці подальшої ескалації та затягування конфлікту. За його словами, продовження бойових дій створює критичні ризики не лише для країн Чорноморського регіону, а й для всієї системи міжнародної безпеки.

«Затягування бойових дій створює серйозні ризики як для країн регіону, так і для міжнародного порядку», — підкреслив турецький міністр.

Турецька сторона вчергове засвідчила свою відкритість до сприяння мирному врегулюванню. Хакан Фідан прямо заявив, що Туреччина готова організувати та прийняти на своїй території наступну зустріч делегацій.

Окрім цього, дипломати обговорили конкретні кроки, які могли б сприяти якнайшвидшому відновленню діалогу. Наразі дипломатичні зусилля, що раніше ініціювалися Вашингтоном, дещо сповільнилися через зміну зовнішньополітичних пріоритетів США, що робить регіональні ініціативи Анкари більш актуальними.

 Автор: Тетяна Андрійко

