Економіка

Гроші за заправку: названо дату запуску кешбеку на пальне

З 20 березня в межах програми «Національний кешбек» українці зможуть отримувати компенсацію за купівлю пального. Про це повідомляє Forbes.

До ініціативи вже приєдналася низка великих мереж АЗС, що офіційно зареєстровані у програмі. Це дозволить водіям повертати частину коштів за заправку авто на рахунок спеціальної картки.

Хто вже бере участь у програмі

На першому етапі нараховувати кешбек будуть наступні мережі:

  • «Укрнафта», OKKO, WOG;

  • Amic Energy, BVS, KLO, Motto;

  • Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango;

  • Parallel, Rodnik та «БРСМ-Нафта».

Хто доєднається згодом

Очікується, що найближчим часом перелік партнерів розшириться. До програми мають намір приєднатися мережі UPG, Socar, Martin та Marshal.

Нагадаємо, що для отримання виплат необхідно бути учасником програми «Національний кешбек» та здійснювати оплату через банківські картки, підключені до системи. Накопичені кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, медичні товари, квитки або донати на потреби ЗСУ.

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

бензинАЗСпальнекешбек
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба
Свiт 18.03.2026 21:07:09
Армія оборони Ізраїлю ліквідувала міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба
Читати
Місія МВФ у Києві: обговорять реформи та макроекономічну політику
Економіка 18.03.2026 20:38:03
Місія МВФ у Києві: обговорять реформи та макроекономічну політику
Читати
Зеленський із візитом у Мадриді: яка програма президента України
Полiтика 18.03.2026 20:09:33
Зеленський із візитом у Мадриді: яка програма президента України
Читати

Популярнi статтi