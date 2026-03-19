Гроші за заправку: названо дату запуску кешбеку на пальне

З 20 березня в межах програми «Національний кешбек» українці зможуть отримувати компенсацію за купівлю пального. Про це повідомляє Forbes.

До ініціативи вже приєдналася низка великих мереж АЗС, що офіційно зареєстровані у програмі. Це дозволить водіям повертати частину коштів за заправку авто на рахунок спеціальної картки.

Хто вже бере участь у програмі

На першому етапі нараховувати кешбек будуть наступні мережі:

«Укрнафта», OKKO, WOG;

Amic Energy, BVS, KLO, Motto;

Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango;

Parallel, Rodnik та «БРСМ-Нафта».

Хто доєднається згодом

Очікується, що найближчим часом перелік партнерів розшириться. До програми мають намір приєднатися мережі UPG, Socar, Martin та Marshal.

Нагадаємо, що для отримання виплат необхідно бути учасником програми «Національний кешбек» та здійснювати оплату через банківські картки, підключені до системи. Накопичені кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, медичні товари, квитки або донати на потреби ЗСУ.