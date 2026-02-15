Зеленський та Рубіо обговорили питання гарантій безпеки та економічного оновлення України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США Марком Рубіо під час перебування в Мюнхені.

Глава держави поінформував про ситуацію на фронті, постійні російські удари та наслідки атак на енергосистему. Одна з тем обговорення під час зустрічі – як можна допомогти Україні з ракетами для ППО в умовах холодів.

Окрема та детальна увага — дипломатичному процесу й переговорам у тристоронньому форматі. Президент подякував Сполученим Штатам Америки за конструктив і наголосив: важливо, щоб заплановані в Женеві зустрічі були результативними.

Крім того, ішлося про послідовність наступних кроків. Україна вважає, що зрештою має відбутися зустріч на рівні лідерів, щоб вирішити найбільш проблемні питання.

ForUA нагадує, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що під час тристоронніх перемовин у Женеві українська сторона має намір підняти питання енергетичного перемир’я.