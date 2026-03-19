Дніпро у лідерах, Київ — у трійці: де в Україні найбільше боржників

Станом на початок березня 2026 року Єдиний реєстр боржників України перетнув позначку у 9,5 млн боргів. За останній рік кількість записів зросла на понад півмільйона (+6%). Згідно з даними платформи Опендатабот, динаміка свідчить про посилення роботи виконавчих служб, проте боргове навантаження розподілене по країні нерівномірно.

Рейтинг областей за кількістю боргів

Найбільша концентрація виконавчих проваджень традиційно спостерігається у великих промислових центрах та столиці. П’ятірка лідерів виглядає так:

Дніпропетровська область — абсолютний лідер рейтингу. Тут зареєстровано понад 1,05 млн боргів, що становить 11% від загальнодержавної кількості. Харківська область — 675 тисяч проваджень (7%). Київ — столиця посідає третє місце з показником 667 тисяч боргів (7%). Одеська область — 585 тисяч проваджень (6%). Донецька область — 526 тисяч боргів (6%), попри складну безпекову ситуацію.

За що найчастіше боргують українці?

Якщо структурувати всі 9,5 млн проваджень за категоріями, то «антирейтинг» причин потрапляння до реєстру очолюють адміністративні провини:

Штрафи ПДР: 2,1 млн проваджень (21% від усіх записів).

Адмінправопорушення: 1,93 млн (20%).

Стягнення на користь держави: 1,65 млн (17,3%).

Комунальні послуги: 816 тисяч (8,6%).

Судові збори: 624 тисячі (6,6%).

Аліменти: 209 тисяч (2,2%).

Окремо експерти виділяють категорію «інші» (22%), куди потрапляють справи між фізичними та юридичними особами, що не підпадають під стандартну класифікацію.

Портрет боржника та динаміка

Статистика свідчить про значний гендерний розрив серед фігурантів реєстру: 74% боргів припадає на чоловіків (7,1 млн проваджень), тоді як на жінок — лише 26%.

Найшвидше у 2026 році зростають категорії, пов’язані з примусовим вилученням активів: справи щодо спеціальної конфіскації підскочили на 63%, а щодо стягнення майна — на 37%. Фахівці пов’язують це не лише з економічними чинниками, а й з автоматизацією процесів стягнення та активнішою роботою державних і приватних виконавців.