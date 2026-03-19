ЄС може обмежити прийом біженців із заходу України

Глава МВС Чехії ініціює перегляд правил надання тимчасового захисту для певних категорій українців. Про це повідомляє видання Novinky.

Основні тези ініціативи:

  • Нові обмеження: Пропонується відмовити у наданні прихистку мешканцям західних регіонів України, де не ведуться активні бойові дії, а також чоловікам трудоздатного віку.

  • Спільне рішення: Оскільки Чехія не може змінювати правила в односторонньому порядку, міністр уже розпочав переговори з іншими країнами-членами Євросоюзу для розробки єдиної політики.

  • Навантаження на країну: За даними профільного відомства, Чехія прийняла найбільшу кількість українських біженців у ЄС у співвідношенні до чисельності власного населення, що створює значне соціальне та економічне навантаження.

Наразі питання перебуває на стадії обговорення на рівні європейських інституцій.

 Автор: Тетяна Андрійко

