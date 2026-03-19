ЄС може обмежити прийом біженців із заходу України

Глава МВС Чехії ініціює перегляд правил надання тимчасового захисту для певних категорій українців. Про це повідомляє видання Novinky.

Основні тези ініціативи:

Нові обмеження: Пропонується відмовити у наданні прихистку мешканцям західних регіонів України, де не ведуться активні бойові дії, а також чоловікам трудоздатного віку.

Спільне рішення: Оскільки Чехія не може змінювати правила в односторонньому порядку, міністр уже розпочав переговори з іншими країнами-членами Євросоюзу для розробки єдиної політики.