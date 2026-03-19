Піраміди в економ-режимі: в Єгипті тепер також вимикатимуть світло

В Єгипті починають діяти заходи з економії електроенергії. Як повідомляє Bloomberg, країна вимушена вдатися до обмежень на тлі енергетичної кризи.
З 28 березня в країні розпочнеться режим суворої економії, який торкнеться як бізнесу, так і державних установ.
Ключові зміни в графіку роботи:
Торгові центри, кафе та магазини: у будні зачинятимуться о 21:00, у вихідні — о 22:00.
Державні установи: працюватимуть лише до 18:00.
Дистанційна робота: влада розглядає можливість переведення працівників на «дистанційку» на 1–2 дні на тиждень.
Окрім скорочення робочих годин, у містах планують повністю вимикати світлову рекламу та суттєво мінімізувати вуличне освітлення. Такі заходи спрямовані на стабілізацію енергосистеми країни в умовах зростаючого навантаження.Автор: Тетяна Андрійко