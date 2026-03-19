﻿
Свiт

Піраміди в економ-режимі: в Єгипті тепер також вимикатимуть світло

В Єгипті починають діяти заходи з економії електроенергії. Як повідомляє Bloomberg, країна вимушена вдатися до обмежень на тлі енергетичної кризи.

З 28 березня в країні розпочнеться режим суворої економії, який торкнеться як бізнесу, так і державних установ.

Ключові зміни в графіку роботи:

  • Торгові центри, кафе та магазини: у будні зачинятимуться о 21:00, у вихідні — о 22:00.

  • Державні установи: працюватимуть лише до 18:00.

  • Дистанційна робота: влада розглядає можливість переведення працівників на «дистанційку» на 1–2 дні на тиждень.

Окрім скорочення робочих годин, у містах планують повністю вимикати світлову рекламу та суттєво мінімізувати вуличне освітлення. Такі заходи спрямовані на стабілізацію енергосистеми країни в умовах зростаючого навантаження.

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Єгипетелектроенергіявиключення світла
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

