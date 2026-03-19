Символ єдності: в Україні оголосили масштабний флешмоб до дня народження Ліни Костенко

Постать Ліни Костенко для сучасної України — це не просто література, це етичний орієнтир та голос, що гартує незламність. 19 березня, у день народження легендарної поетки, стартує всеукраїнська культурна акція під символічним хештегом #ЛінаЩасливіЖитиПоруч .

Ініціатива, про яку повідомила організаторка Олеся Пинзеник, покликана об’єднати українців навколо творчості, яка десятиліттями формує нашу громадянську позицію та підтримує дух у найважчі часи.

Як долучитися до акції?

Організатори запрошують кожного стати частиною цього великого культурного переклику. Формат участі вільний та відкритий для всіх — від школярів до відомих митців:

Запишіть відео , де ви читаєте улюблений вірш поетки.

Опублікуйте допис із рядками, які відгукуються вам найбільше.

Додайте хештег #ЛінаЩасливіЖитиПоруч, щоб ваші слова стали частиною єдиного цифрового літопису.

Більше ніж привітання

Цей флешмоб — це не лише данина пошани видатній митцівні. Це маніфест значення української культури та сили живого слова. Учасники з різних куточків України та закордону матимуть можливість поділитися власним, інтимним прочитанням поезії, яка вже давно стала частиною нашого генетичного коду.

«Це символічний акт єдності навколо постаті, чиї твори надихають не одне покоління», — наголошує Олеся Пинзеник.

Акція стартує в соціальних мережах уже завтра. Нехай цього дня стрічки новин заповняться не лише тривожними звістками, а й високою поезією, яка нагадує нам, хто ми є.