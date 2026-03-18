Індія відправила військові кораблі для захисту свого газового імпорту в Оманській затоці

Військово-морські сили Індії направляють додаткові кораблі до Оманської затоки та Аравійського моря, щоб забезпечити безпечний прохід своїх суден, повідомляє Bloomberg.

Індійські Військово-морські сили розгортають понад шість кораблів, зокрема логістичних, як запобіжний захід. За словами співрозмовників агентства, кораблі розташовуватимуться на схід від Ормузької протоки і не заходитимуть у сам водний шлях.

Мета операції – супроводжувати танкери, доки вони не досягнуть безпечних вод у північній частині Аравійського моря. Індія вже забезпечила безпечний транзит двох державних танкерів із зрідженим газом і веде переговори з Іраном про пропуск ще кількох суден.

Ормузька протока фактично закрита з моменту початку авіаударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого, що спричинило дефіцит газу в Індії, яка отримує близько 90% свого імпорту зрідженого газу з Близького Сходу.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що протока залишається відкритою для більшості країн, проте обмеження діють для суден США та Ізраїлю. За його словами, проходити через протоку можуть усі держави, окрім тих, які беруть участь у нападі на Іран.