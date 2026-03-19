Суспiльство

В Ірландії вбили українця

У Корку смертельно поранили ножем 31-річного громадянина України, коли він вийшов з дому, щоб купити продукти для своєї родини.

Трагедія сталася у понеділок близько 20:00 за місцевим часом у центрі міста Корк на вулиці Ловер-Джон-стріт. Чоловік вийшов зі своєї квартири, щоб придбати їжу для сімейної вечері напередодні Дня святого Патрика, повідомляє RTÉ.

Загиблий був родом з України, проте проживав в Ірландії більшу частину свого дорослого життя.

Детективи вважають, що це був неспровокований вуличний напад.

Попри важкі ножові поранення, чоловік зміг пройти майже 100 метрів назад до свого житлового комплексу Camden Court, щоб покликати на допомогу. Він втратив багато крові і знепритомнів одразу після того, як дістався будинку.

Сусіди, побачивши чоловіка, негайно викликали екстрені служби. Парамедики прибули за лічені хвилини і намагалися стабілізувати стан українця, проте він помер від отриманих травм на місці.

Поліція затримала 40-річного чоловіка, підозрюваного в нападі. Наразі він перебуває під вартою.

Хоча знаряддя вбивства поки не знайдено, поліція покладає великі надії на розгалужену систему відеоспостереження в цьому районі.

 

 Автор: Галина Роюк

