Ізраїль завдав удару по газовому родовищу Ірану за підтримки США

зраїль завдав удару по іранському газовому родовищу в Перській затоці. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Під удар потрапили нафтохімічні об’єкти на родовищі Південний Парс – частині найбільшого у світі газового родовища, яке спільно розробляють Іран і Катар. У 2025 році видобуток на іранській частині родовища досяг рекордних 730 мільйонів кубометрів на добу.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що газосховища в Південному Парсі були пошкоджені, що призвело до зупинки виробництва на двох переробних заводах загальною потужністю приблизно 100 мільйонів кубометрів на добу.

За даними ЗМІ, удар був скоординований зі Сполученими Штатами та був спрямований на найбільший газовий об’єкт Ірану в провінції Бушер.

Раніше Центральне командування США підтвердило застосування керованих боєприпасів великої потужности по укріплених іранських позиціях поблизу Ормузької протоки. Головною ціллю стали іранські протикорабельні крилаті ракети, які базувалися в укріплених сховищах уздовж узбережжя та становили пряму загрозу для міжнародного судноплавства.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про загибель секретаря Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані внаслідок ізраїльського авіаудару в ніч на 17 березня. Крім того, Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію іранського міністра розвідки Есмаїла Хатіба, причетного до масових арештів та вбивств учасників протестів.

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вижив під час ракетного удару по своєму бункеру, оскільки на момент атаки перебував поза будівлею, тоді як саме укриття було знищене ракетами.