Підпільники Руху опору допомогли ССО у серії ударів по ворогу

У ніч на 18 березня Сили спеціальних операцій України завдали серії ударів по військових об’єктах російських окупантів на тимчасово окупованій території Донецької області. Під ураженням опинилися база центру «Рубікон», елементи управління дронових підрозділів та склади боєприпасів.

За повідомленням Сил спеціальних операцій, у Донецьку далекобійні ударні дрони вразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій «Рубікон». Також було пошкоджено елемент управління цього підрозділу.

Крім того, українські військові знищили координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем російської армії, який відповідав за організацію БпЛА-операцій на цьому напрямку.

Ще один удар було завдано в окупованому селищі Вільне: пошкоджено склад боєприпасів, військову техніку та майно, а також місце накопичення та розподілу озброєння російських військ.

У Силах спеціальних операцій зазначили: «Підрозділи ССО проводять Middle Strike удари по об’єктах ворога на тимчасово окупованій території України. Підпільники Руху опору сприяли успіху цієї серії ударів».