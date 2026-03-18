Війна

Підпільники Руху опору допомогли ССО у серії ударів по ворогу

У ніч на 18 березня Сили спеціальних операцій України завдали серії ударів по військових об’єктах російських окупантів на тимчасово окупованій території Донецької області. Під ураженням опинилися база центру «Рубікон», елементи управління дронових підрозділів та склади боєприпасів.

За повідомленням Сил спеціальних операцій, у Донецьку далекобійні ударні дрони вразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій «Рубікон». Також було пошкоджено елемент управління цього підрозділу.

Крім того, українські військові знищили координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем російської армії, який відповідав за організацію БпЛА-операцій на цьому напрямку.

Ще один удар було завдано в окупованому селищі Вільне: пошкоджено склад боєприпасів, військову техніку та майно, а також місце накопичення та розподілу озброєння російських військ.

У Силах спеціальних операцій зазначили: «Підрозділи ССО проводять Middle Strike удари по об’єктах ворога на тимчасово окупованій території України. Підпільники Руху опору сприяли успіху цієї серії ударів».

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ССОТОТРух опоруРубіконудар дронів
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Опалювальний сезон 2025–2026: коли столиця залишиться без тепла
Столиця 18.03.2026 14:29:59
Опалювальний сезон 2025–2026: коли столиця залишиться без тепла
Читати
Пазирикські кургани: археологи знайшли
Культура 18.03.2026 14:15:45
Пазирикські кургани: археологи знайшли
Читати
Чорне море стає жовтим: екологічна катастрофа біля берегів Одеси
Екологія 18.03.2026 13:52:05
Чорне море стає жовтим: екологічна катастрофа біля берегів Одеси
Читати

Популярнi статтi