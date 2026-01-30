Новий рівень Євробачення: концерти пройдуть одночасно у 10 містах

Цього літа Євробачення вперше виходить за межі телевізійного формату: з нагоди 70-річчя конкурсу шоу пройде на найбільших аренах 10 європейських міст, повідомляють організатори.

Eurovision Song Contest Live Tour обіцяє незабутні враження: глядачі побачать культових зірок минулих років, 10 фіналістів Євробачення-2026 та спеціальних гостей. Програма включатиме не лише нові конкурсні пісні, а й кавер-версії найвідоміших хітів за 70 років історії шоу.

Серед учасників — українська зірка Верка Сердючка, Алессандра (Євробачення-2023), Хелена Папарізу (Греція, перемога 2005 року), Джонні Логан, гурт Lordi та інші. Склад артистів може змінюватися залежно від міста.

Тур стартує 15 червня 2026 року у Лондоні, далі шоу пройдуть у Гамбурзі, Мілані, Цюриху, Антверпені, Кельні, Копенгагені, Амстердамі та Парижі. Фінальний концерт відбудеться 2 липня у Стокгольмі на Avicii Arena.

Квитки надійдуть у загальний продаж 6 лютого, а шанувальники Євробачення можуть скористатися спеціальним передпродажем після реєстрації на сайті eurovision.com. Попередня реєстрація триватиме до 1 лютого, 20:00 за центральноєвропейським часом.

