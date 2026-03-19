Україна потрапила до переліку країн з високим рівнем дитячої смертності: звіт ООН

Нова доповідь ЮНІСЕФ та ООН вказує на тривожну тенденцію: глобальний прогрес у зниженні смертності серед дітей віком до 5 років суттєво сповільнився. Україна, на жаль, демонструє показники, які значно перевищують середні значення розвинених країн.

Згідно з даними звіту, рівень смертності дітей молодшого віку в Україні наразі втричі вищий, ніж у низці інших держав. Основними факторами, що впливають на таку статистику, експерти називають нестабільність та руйнівний вплив збройного конфлікту на систему охорони здоров’я та соціальну інфраструктуру.

Ключові тези звіту:

Глобальна криза: У 2024 році світ втратив близько 4,9 мільйона дітей віком до п’яти років. Темпи зниження смертності, які спостерігалися в попередні десятиліття, загальмували.

Зони ризику: Найскладніша ситуація зафіксована в країнах, що охоплені війнами. У таких регіонах, як Афганістан, Судан, Гаїті та на окупованих територіях Близького Сходу, помирають троє з кожних чотирьох дітей, що входять до загальної статистики смертності.

Необхідність дій: Фахівці наголошують, що без термінових інвестицій у первинну медичну допомогу та цілеспрямованих заходів із захисту материнства й дитинства покращити ці показники неможливо.

Експерти ООН попереджають: якщо міжнародна спільнота та національні уряди не зосередять зусилля на зміцненні стійкості медичних систем у зонах конфліктів, тисячі життів, які можна було б врятувати, залишаться під загрозою.