Євробачення-2026: букмекери вже назвали фаворитів

Букмекерські компанії оприлюднили перші прогнози щодо результатів пісенного конкурсу Євробачення-2026, який у травні відбудеться у Відні. Згідно з попередніми оцінками, Україна входить до трійки головних фаворитів конкурсу.

Лідером букмекерського рейтингу наразі є Ізраїль, якому прогнозують близько 9% шансів на перемогу. Другу позицію посідає Швеція з показником 8%. Україна перебуває на третьому місці — їй віддають близько 7% імовірності здобути перемогу.

До групи країн із високими шансами також увійшли Фінляндія, Італія, Люксембург, Болгарія та Бельгія. Найнижчі шанси на перемогу на цьому етапі прогнозують Чорногорії. Водночас аналітики зазначають, що рейтинг може суттєво змінитися, адже більшість країн ще не визначилися зі своїми представниками.

Перший півфінал Євробачення-2026 відбудеться 12 травня, другий — 14 травня. Жеребкування півфіналів заплановане на 12 січня. Фінал конкурсу пройде 16 травня, до нього автоматично потраплять країна-господарка Австрія та представники так званої «великої п’ятірки» — Франції, Італії, Німеччини та Великої Британії.

Україна обере свого представника на конкурс у лютому. У національному відборі візьмуть участь дев’ять артистів, серед яких як нові імена, так і вже відомі виконавці.

