Тристоронні переговори можуть незабаром відновитися, – Зеленський

Переговори України з Росією про завершення повномасштабної війни можуть невдовзі поновитися. Про це заявив український президент Володимир Зеленський у зверненні до лідерів Євросоюзу в онлайн-виступі на засіданні Євроради 19 березня.

Глава держави зазначив, що дипломатичні зусилля тривають, щоб зробити переговори результативними та наблизити завершення війни. Він наголосив, що відбувається подальша співпраця з командою президента США та активне залучення європейських партнерів.

За його словами, останнім часом з американського боку надходять сигнали про можливе відновлення діалогу.

"Ми робимо все можливе, щоб зробити дипломатію ефективною і завершити війну. І ви всі це бачите. Працюючи з командою президента Сполучених Штатів, я максимально залучаю Європу і тримаю вас у курсі… І в останні дні ми отримали сигнали з американського боку, що переговори можуть незабаром відновитися. Але з яким настроєм цього разу до них підійде Росія?" — зауважив Зеленський.

В цьому контексті президент згадав про конфлікт на Близькому Сході, що призводить до витрат ракет до систем протиповітряної оборони, потрібних Україні, та зростання світових цін на нафту.

ForUA нагадує, тристоронні переговори між делегаціями України, Сполучених Штатів та Росії надалі перебувають на паузі через ситуацію на Близькому Сході. Однак команди продовжують комунікувати щодня, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.