Удари по Саудівській Аравії, Кувейту і Катару, нова хвиля ескалації

Країни Перської затоки 19 березня повідомили про нову хвилю атак безпілотників і ракет по енергетичній інфраструктурі. Ескалація сталася після удару Ізраїлю по іранському газовому родовищу Південний Парс напередодні та загострила протистояння Ірану зі США й Ізраїлем.

За інформацією джерел у галузі, один із дронів влучив у найбільший нафтопереробний завод Саудівської Аравії SAMREF. Підприємство, що належить Saudi Aramco та ExxonMobil, переробляє близько 400 тисяч барелів нафти на добу та є ключовим для експорту королівства.

У Кувейті Kuwait Petroleum Corporation повідомила про пожежу на НПЗ у Міна-ель-Ахмаді після влучання безпілотника в один із виробничих блоків.

Водночас британська морська служба безпеки UKMTO заявила про ураження судна поблизу Рас-Лаффана — головного центру виробництва зрідженого газу в Катарі. Раніше влада країни повідомляла про обстріл промислової зони балістичними ракетами з боку Ірану, що спричинив пошкодження та пожежі. Пізніше в Міністерство внутрішніх справ Катару заявили, що всі займання вдалося локалізувати.

Напередодні Корпус вартових ісламської революції попередив про можливі удари по нафтових об’єктах у регіоні, зокрема в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії. Увечері 18 березня Іран завдав ракетного удару по Рас-Лаффану, де розташовані ключові потужності компанії QatarEnergy.

Саудівська Аравія закликала Іран припинити атаки на сусідні країни. Міністр закордонних справ Фейсал бін Фархан заявив, що такі дії матимуть наслідки.

З кінця лютого, після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану, Тегеран неодноразово завдавав ударів по країнах Перської затоки ракетами та дронами. За даними влади цих держав, під атаками опинялися як енергетичні об’єкти, так і цивільна інфраструктура — аеропорти, житлові райони та дипломатичні установи.

Після обстрілу об’єктів QatarEnergy 18 березня президент США Дональд Трамп попередив Іран про жорстку відповідь у разі нових атак, заявивши, що Сполучені Штати можуть знищити родовище Південний Парс.