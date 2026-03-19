Війна

Окупанти просунулись поблизу Олександрограда та Гуляйполя, – DeepState

Російська армія просунулась поблизу двох населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомили аналітики OSINT-проєкту DeepState.

Йдеться про Олександроград Великоновосілківського району Донецької області та Гуляйполе Пологівського району Запорізької області.

За даними Генштабу Збройних сил України, на Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у бік Січневого, Соснівки, Красногірського та Злагоди. Завдавав авіаударів у районах Іванівки та Просянки.
На Гуляйпільському напрямку відбулося п’ять атак у бік позицій наших захисників у районах Зеленого, Залізничного, Добропілля та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Гуляйпільського, Копанів, Мирного та Терсянки. Три штурмові дії ворога тривають.

 Автор: Сергій Ваха

