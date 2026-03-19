Над військовою базою у Вашингтоні помітили невідомі дрони: під загрозою Рубіо та Гегсет

Над об’єктом військової інфраструктури у Вашингтоні, де розташовані резиденції державного секретаря США Марко Рубіо та очільника Пентагону Піта Гегсета, було зафіксовано польоти безпілотників. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Наразі встановити власників або операторів БПЛА не вдалося. Поява невідомих апаратів у закритому повітряному просторі над помешканнями ключових посадовців оборонного та дипломатичного відомств спричинила серйозне занепокоєння в урядових колах.

Ключові деталі інциденту:

Посилення безпеки: На території бази негайно впровадили додаткові заходи захисту.

Реакція влади: Ситуацію вже обговорили на найвищому рівні в Білому домі.

Контекст: Інцидент стався на тлі ескалації напруги у відносинах з Іраном, що змушує спецслужби розглядати різні сценарії походження дронів.

Офіційні представники адміністрації президента поки утримуються від прямих звинувачень, проте розслідування триває.