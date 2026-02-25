Руслана увійшла до журі німецького відбору на Євробачення-2026

Українська співачка Руслана Лижичко, яка перемогла на Євробачення-2004, увійшла до складу журі німецького національного відбору на Євробачення-2026. Про це офіційно повідомили на сайті німецького нацвідбору.

Артистка працюватиме у складі міжнародного професійного журі шоу Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2026. Разом з іншими експертами вона оцінюватиме виступи фіналістів за вокальними даними, артистизмом і сценічною постановкою. Фінал німецького відбору запланований на 28 лютого в Берліні.

До журі також залучили представників європейської музичної індустрії, продюсерів та виконавців з різних країн. Саме журі визначить фіналістів, а остаточного представника Німеччини на конкурсі оберуть глядачі під час телеголосування.

Участь Руслани в німецькому нацвідборі розглядають як символ культурної співпраці та підтримки України на європейській музичній сцені. Співачка має значний досвід роботи з конкурсом — окрім перемоги у 2004 році, вона займається продюсерською діяльністю та бере участь у міжнародних творчих проєктах.

Нагадаємо, що переможницею українського Національного відбору на Євробачення-2026 стала LELÉKA (Вікторія Лелека), яка присвятила свою перемогу Лесі Українці (Косач).