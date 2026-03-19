Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок народній депутатці Людмила Марченко та її помічниці у справі про незаконне сприяння виїзду військовозобов’язаних за кордон.

Як повідомили у суді, обох обвинувачених визнано винними та призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади протягом трьох років.

Слідство встановило, що депутатка разом із помічницею за грошову винагороду пообіцяли громадянину посприяти в отриманні дозволу на виїзд за межі України. Йшлося про вплив на рішення посадовців обласної військової адміністрації та внесення даних до системи «Шлях».

За даними правоохоронців, для реалізації схеми було організовано звернення від благодійної організації до районної військової адміністрації. На підставі цього громадянину надали дозвіл перетнути кордон як волонтеру, нібито для перевезення гуманітарної допомоги.

Після отримання дозволу помічниця депутатки отримала від нього частину коштів — 2,8 тисячі доларів. Загальна сума неправомірної вигоди становила 5,3 тисячі доларів.

Як повідомлялося раніше, підозру у зловживанні впливом депутатці та її помічниці оголосили у липні 2023 року за участі детективів Національне антикорупційне бюро України та прокурорів Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Після оприлюднення справи Марченко виключили з партії Слуга народу.