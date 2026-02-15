﻿
Культура

Шоу скасовується: Організатори «Євробачення» анулювали ювілейний тур до 70-річчя конкурсу

Організатори пісенного конкурсу “Євробачення” оголосили про скасування туру, який планували як частину святкування 70-річчя шоу.

Про це повідомив директор конкурсу Мартін Ґрін. За його словами, рішення ухвалили через організаційні проблеми, які не вдалося усунути під час підготовки.

“Ми зіткнулися з непередбаченими труднощами, які, попри всі зусилля нашої команди, продюсерів і промоутерів, нам не вдалося вирішити”, – зауважив він.

Глядачам, які вже придбали квитки на ювілейні концерти, пообіцяли повне повернення коштів.

Організатори заявили, що можуть повернутися до ідеї туру в майбутньому після доопрацювання формату.

“Ми сподіваємося перезапустити тур, щойно зможемо гарантувати світового рівня досвід, на який очікують наші шанувальники”, – йдеться в повідомленні.

Водночас святкування 70-річчя не скасовують повністю: у Відні мають відбутися спеціальні шоу за участю 35 артистів.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ТУРшоуНовини шоу-бізнесаЄвробачення-2026ювілейне Євробачення
