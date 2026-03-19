Єврорада запрошує Раду ЄС негайно відкрити переговорні кластери щодо членства України в Євросоюзі

Європейська Рада констатує прогрес у технічній підготовці до відкриття переговорних кластерів для членства України в Євросоюзі та вважає за необхідне негайно розпочати цей процес офіційно.

Про це йдеться в заяві, яку 19 березня ухвалили 25 лідерів ЄС на засіданні в Брюсселі.

Рішення було підтримано всіма країнами блоку, за винятком Угорщини та Словаччини. У документі зазначається, що технічна робота з відкриття всіх етапів переговорів у Раді вже суттєво просунулася.

"Після оцінки Комісії та враховуючи, що технічна робота з відкриття всіх кластерів у Раді просунулася, Європейська Рада запрошує Раду ЄС негайно відкрити кластери, починаючи з кластера основ, відповідно до методології розширення та відповідно до підходу, що базується на заслугах", — наголошується в заяві.

Лідери держав також підтвердили, що майбутнє України та її громадян нерозривно пов'язане з Європейським Союзом.

"Європейська Рада вітає значний прогрес, якого Україна досягла досі за найскладніших обставин, та закликає до подальших необхідних реформ", — підсумували автори звернення.

ForUA нагадує, українська делегація під час візиту до Брюсселя отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами.