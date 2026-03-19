Конфлікт в Ірані штовхає Україну збільшувати посіви ріпаку на третину

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький заявив у четвер, що Україна може розширити посіви ріпаку на 400 тисяч гектарів, довівши площу до 1,5 мільйона гектарів, якщо конфлікт в Ірані затягнеться. Стрімке зростання світових цін на пальне підвищує попит на біодизель, що робить ріпак більш вигідною культурою для фермерів, повідомляє Reuters.

Ціни на пальне різко підскочили після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого, що викликало занепокоєння щодо подальшого подорожчання, якщо війна триватиме. Україна є одним із ключових європейських виробників та експортерів ріпаку, який країни ЄС закуповують для виробництва кулінарної олії та біодизелю.

За словами Висоцького, збільшення площ можливе восени і дасть щонайменше додатковий мільйон тонн ріпаку. Фермери ще мають час визначитися, які культури замінити ріпаком серед понад 20 мільйонів гектарів зернових та олійних культур.

Консалтингова компанія APK-Inform прогнозує, що Україна зможе отримати 3,8 мільйона тонн ріпаку у 2026 році порівняно з 3,3 мільйона тонн у 2025-му, а експорт складе 2,7 мільйона тонн у сезоні 2026/27 року.

Водночас Організація Об’єднаних Націй попереджає, що загострення конфлікту в Ірані може загрожувати продовольчій безпеці у світі: ще 45 мільйонів людей опиняться перед гострим голодом, а загальна кількість тих, хто потерпає від нестабільного постачання їжі, може досягти 363 мільйонів.

Ключовими факторами ризику ООН називає порушення судноплавства через Ормузьку протоку та загрози на перевезеннях у Червоному морі. Підвищення цін на нафту та добрива посилює тиск на світові продовольчі ринки, особливо у країнах Африки, що залежать від імпорту. За прогнозами, у цих регіонах дефіцит їжі може зрости на 20%.

Економічні аналітики Goldman Sachs попереджають, що різке подорожчання нафти через іранський конфлікт може скоротити світове економічне зростання на 0,3% та підвищити інфляцію наступного року.

Нагадаємо, що ріпак - культура, яка має вельми відчутні мінуси, а саме: це друга після соняшника культура, яка виносить із ґрунту найбільшу кількість азоту.