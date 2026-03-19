Режим Орбана закрив в’їзд українцям, посилаючись на сумнівні звинувачення

Прорашистський уряд Угорщини ухвалив рішення про заборону в’їзду до Угорщини та Шенгенської зони трьом громадянам України: українському військовослужбовцю, активісту та лідеру громадської організації С14 Євгену Карасю, ексначальнику відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю Головного управління військової контррозвідки СБУ (1992-94), народному депутату Верховної Ради II-VI скликань (1994-2012) Григорію Омельченку та українському політичному консультанту та аналітику Борису Тізенхаузену.

Як повідомляє місцеве видання 24hu, про це на брифінгу уряду повідомив керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш. За його словами, Карась, Омельченко та Тізенхаузен нібито погрожували Угорщині тим, що "Україна може здійснити військовий напад" на країну або погрожували особисто голові угорського уряду Віктору Орбану або його родині.

У той же час видання зазначає, що угорські урядові ЗМІ поширили вирвану з контексту заяву Омельченка, щоб створити враження, ніби він погрожував родині Орбана, хоча насправді цього не було.

Тісенгаузен, за словами Гуляша, нібито обговорював питання відправки українських військ до Угорщини, а підставою для заборони в’їзду Карася стало те, що він очолює організацію, яку керівник апарату Орбана назвав "неонацистською групою", а також того, що він нібито погрожує Орбану та країні.

Як повідомлялося, днем раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прибувши на саміт Європейського союзу, заявив, що Будапешт не підтримає жодного рішення стосовно України доки не отримає російської нафти через нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений російським обстрілом у січні.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що його Орбан використовує Україну як зброю у своїй передвиборчій кампанії.

У той же день Служба безпеки України повідомила про викриття інформаційно-психологічної спецоперації спецслужб РФ проти етнічних угорців Закарпатської області: ті здійснювали фейкові дзвінки з погрозами угорцям, видаючи себе за українських правоохоронців та нібито учасників "націонал-патріотичних формувань" з вимогою залишити територію України та погрозами фізичною розправою. В СБУ закликали громадян не піддаватися на подібні провокації. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що викрита спецоперація вказує на втручання РФ в угорські вибори на боці Орбана.