Знахідка на мільйон: на Майорці знайшли унікальну голову бика, якій 2500 років

У горах Серра-де-Трамунтана на іспанському острові Майорка зроблено сенсаційне археологічне відкриття. Звичайний турист під час прогулянки натрапив на рідкісну бронзову фігурку голови бика, вік якої сягає понад два тисячоліття.

Ця знахідка є унікальною через свої розміри: довжина артефакту становить лише три сантиметри. Наразі це єдина відома науці мініатюрна копія такого типу, знайдена на острові. Завдяки свідомості мандрівника, який одразу передав предмет владі, артефакт поповнить експозицію Музею Майорки.

Спадщина талайотичної культури

Археологи датують фігурку періодом між 600 та 200 роками до н.е. Вона належить до так званої постталайотичної культури — цивілізації, відомої своїми велетенськими кам’яними вежами (талайотами), яких на острові налічується близько 300.

Попри крихітний розмір, майстерність виконання вражає:

Деталізація: вуха, роги, очі та ніс бика мають чіткі обриси.

Стиль: характерна для того часу стилізація свідчить про високий рівень обробки металу місцевими майстрами.

Призначення: дослідники припускають, що голова могла бути частиною більшої статуетки або декоративним елементом ритуального предмета.

Тотемний символ та історична справедливість

Фігурка має спільні риси з відомими «головами з Костіткса» — великими бронзовими скульптурами, знайденими наприкінці XIX століття. Ці артефакти підтверджують існування на давній Майорці культу бика.

Цікаво, що на відміну від великих голів, які зараз зберігаються в Національному археологічному музеї в Мадриді (попри численні вимоги місцевої громади повернути їх на острів), ця знахідка залишиться вдома. Це робить мініатюрну голову ще ціннішою для культурної спадщини регіону.

Подальші дослідження

Зараз науковці з Ради Майорки проводять ретельний металургійний аналіз знахідки. Дослідження допоможе точно визначити склад сплаву та методи ковки, а також з’ясувати, чи була фігурка частиною іншої, масивнішої конструкції.