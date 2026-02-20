Шанси на перемогу України на Євробаченні знизилися за місяць удвічі

Наразі Україна займає 9-е місце у таблиці букмекерських прогнозів на Євробачення 2026, повідомляє Eurovision World. Це найнижча позиція країни від початку нинішнього євросезону.
За оновленими прогнозами, ймовірність перемоги України наразі становить 4%. Спад розпочався 14 лютого, і з того часу позиції країни поступово погіршуються. Для порівняння: ще в середині січня шанси України становили близько 9%, на початку лютого — приблизно 6%. Таким чином, Україна вперше за сезон вибула з кола основних фаворитів конкурсу.
Основні претенденти на перемогу:
Фінляндія — 12%
Греція — 11%
Ізраїль та Швеція — по 8%
Італія та Данія — по 6%
Болгарія та Франція — по 4%
Частина країн ще не визначила своїх представників, що може вплинути на подальший розклад сил. Різниця між шостим і десятим місцями становить лише кілька відсоткових пунктів, що свідчить про щільну конкуренцію.
Нагадаємо, Україну на конкурсі представить LELÉKA з піснею "Ridnym". Вона перемогла у Національному відборі, отримавши по 10 балів від журі та глядачів.
Автор: Тетяна Андрійко