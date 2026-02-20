Шанси на перемогу України на Євробаченні знизилися за місяць удвічі

Наразі Україна займає 9-е місце у таблиці букмекерських прогнозів на Євробачення 2026, повідомляє Eurovision World. Це найнижча позиція країни від початку нинішнього євросезону.

За оновленими прогнозами, ймовірність перемоги України наразі становить 4%. Спад розпочався 14 лютого, і з того часу позиції країни поступово погіршуються. Для порівняння: ще в середині січня шанси України становили близько 9%, на початку лютого — приблизно 6%. Таким чином, Україна вперше за сезон вибула з кола основних фаворитів конкурсу.

Основні претенденти на перемогу:

Фінляндія — 12%

Греція — 11%

Ізраїль та Швеція — по 8%

Італія та Данія — по 6%

Болгарія та Франція — по 4%

Частина країн ще не визначила своїх представників, що може вплинути на подальший розклад сил. Різниця між шостим і десятим місцями становить лише кілька відсоткових пунктів, що свідчить про щільну конкуренцію.

Нагадаємо, Україну на конкурсі представить LELÉKA з піснею "Ridnym". Вона перемогла у Національному відборі, отримавши по 10 балів від журі та глядачів.

Як повідомляло раніше ForUa, букмекери оцінили шанси України на Євробаченні-2026.