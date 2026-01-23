Удар по альянсу: дії Трампа загрожують стабільності НАТО

Президент США Дональд Трамп завдав критичної шкоди НАТО та довірі європейських країн до США, і ці наслідки вже важко виправити. Хоча Трамп відмовився від планів щодо військової операції проти Гренландії та додаткових митних тарифів, його постійні звинувачення союзників у «невдячності» та «слабкості» спричинили зростання недовіри до США в Європі, повідомляє Politico.

Неназваний європейський чиновник зазначив, що Європа переконалася у поступливості Трампа, проте глобальна проблема залишається. За його словами, європейські країни тепер змушені демонструвати рішучість і шукати більше незалежності, оскільки «ілюзія надійного американського союзу» більше не працює. Політичний аналітик Чарльз Капчан підкреслив, що дії Трампа щодо Гренландії та ігнорування територіального суверенітету Європи призвели до дестабілізації НАТО, створеного для уникнення імперіалістичних загроз.

Також видання наголошує, що постійні погрози США щодо підвищення митних тарифів змусили союзників шукати альтернативи: Канада уклала угоду з Китаєм, ЄС — з південноамериканським економічним об’єднанням МЕРКОСУР.

Експерт Джеремі Шапіро зазначив, що дії Трампа роблять США більш схожими на Росію та Китай, а перехід від традиційних методів «м’якої сили» до стилю Путіна є «гіршим за злочин» і «ідіотизмом».

