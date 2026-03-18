Чорне море стає жовтим: екологічна катастрофа біля берегів Одеси

Акваторія Чорного моря в районах популярних одеських пляжів «Відрада» та «Ланжерон» зазнала значного забруднення. Очевидці та журналісти повідомляють, що вода змінила колір на жовтуватий і має характерний запах соняшникової олії.

Масштаби забруднення

Екологи, які прибули на місце події, підтвердили критичну ситуацію. Лабораторні дослідження зафіксували значне перевищення вмісту жирів у морській воді. Це не лише естетична проблема, а й серйозний удар по екосистемі: жирова плівка перекриває доступ кисню до води, що становить загрозу для морської флори та фауни.

Причини катастрофи

Фахівці пов’язують цей інцидент із наслідками атаки РФ на портову інфраструктуру, що сталася 20 грудня 2025 року. Тоді внаслідок обстрілів до Аджалицького лиману потрапила величезна кількість соняшникової олії. Через течії та погодні умови пляма з часом поширилася акваторією і наразі дісталася берегів Одеси.

Поточна ситуація

Ліквідація: Наразі тривають активні роботи з очищення водного дзеркала та ліквідації наслідків розливу.

Моніторинг: Екологічні служби продовжують відбирати проби води для контролю рівня токсичності та поширення плями.

Рекомендації: Мешканцям та гостям міста наполегливо рекомендують утриматися від контакту з водою у зонах забруднення до повної стабілізації показників.

Варто зауважити, що подібні інциденти мають довгостроковий вплив на довкілля, оскільки органічні жири потребують тривалого часу для повного розкладання у солоній воді.