Київ наближається до найнебезпечнішої точки у переговорах - Стубб

Президент Фінляндії Олександр Стубб висловив серйозне занепокоєння щодо майбутнього дипломатичного врегулювання війни в Україні. В інтерв'ю Politico він заявив, що сценарій, за якого Києву доведеться піти на територіальні поступки агресору, стає дедалі реальнішим.

Ризики невигідного миру За словами Стубба, мирні переговори швидко наближаються до критичної межі — «моменту істини». Він побоюється, що Україну можуть змусити погодитися на угоду, яка передбачає передачу територій Володимиру Путіну. Фінський лідер підкреслив, що такий розвиток подій є небезпечним викликом для безпеки всієї Європи.

Геополітичний бартер: Близький Схід в обмін на Україну Обговорюючи роль нової адміністрації США, Стубб прокоментував можливість «співпраці» з Дональдом Трампом. Зокрема, розглядалася ідея, за якої Європа могла б посилити свою підтримку США на Близькому Сході (зокрема у протистоянні з Іраном) в обмін на збереження американської допомоги Україні.

Попри те, що спочатку президент Фінляндії назвав такий підхід «гарною ідеєю», згодом він висловив скепсис щодо його практичної реалізації:

«У мене немає ілюзій щодо того, хто може переконати президента Трампа в чомусь. Якщо мені вдасться знайти хоча б одну життєздатну ідею з десяти щодо України, я вважатиму це успіхом», — підсумував Стубб.

Політик пообіцяв продовжувати пошук варіантів і обговорювати їх зі своєю командою, аби не допустити нав'язування Україні несправедливих умов миру.