Полiтика

Біллі Айліш різко розкритикувала Трампа за хаос та загрозу громадянським правам

Американська співачка Біллі Айліш під час вручення премії імені Мартіна Лютера Кінга-молодшого публічно розкритикувала адміністрацію президента Дональда Трампа, назвавши її відповідальною за погіршення ситуації в країні та світі.

“Дуже дивно отримувати нагороду за боротьбу за екологічну справедливість у часи, коли вона здається недосяжною через дії нинішньої адміністрації. Наших сусідів викрадають, мирних протестувальників б’ють і вбивають, громадянські права обмежують, ресурси для боротьби з кліматичною кризою віддають під контроль викопного палива, а доступ до їжі та медичної допомоги перетворюють на привілей для заможних”, – наголосила Айліш.

Критика співачки щодо федеральної політики США посилилася після загибелі 37-річної Рене Гуд від рук агента Імміграційної та митної служби (ICE). Айліш опублікувала меморіальний список із 32 осіб, які померли в центрах утримання ICE протягом 2025 року, назвавши цей період одним із найсмертоносніших для агентства.

“Очевидно, що захист планети та безпека громадян не є пріоритетом цієї адміністрації. Святкувати щось важко, коли ми не почуваємося в безпеці у власних домівках і на вулицях. Маю платформу — і вважаю своїм обов’язком її використовувати. Це те, що будь-яка порядна людина мала б робити на моєму місці”, – сказала артистка.

Біллі Айліш також наголосила, що має змішані почуття щодо нагороди, але висловила вдячність іншим лавреатам і своїм батькам.

Раніше в коментарях в Instagram вона різко засудила Ілона Маска за накопичення багатства, назвавши його “жалюгідним боягузливим виродком”, який не витрачає кошти на гуманітарну допомогу.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАДональд ТрампБіллі Айліш
