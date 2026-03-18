План «Розкол»: Трамп готує сенсаційну угоду з РФ

Адміністрація Дональда Трампа розглядає припинення війни в Україні як стратегічний крок, спрямований на послаблення партнерства між Москвою та Пекіном. За даними Politico, у Білому домі вважають, що залучення Росії до нової архітектури безпеки може змінити глобальний баланс сил.

Економічний важіль та зміна пріоритетів

Американські посадовці припускають, що завершення бойових дій та подальше економічне відновлення Росії — зокрема за участю інвестицій зі США — здатне дистанціювати Кремль від Китаю. У Вашингтоні дотримуються думки, що саме КНР, а не РФ, є головною геополітичною загрозою для Сполучених Штатів у довгостроковій перспективі.

Робота над мирною угодою

Наразі спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер продовжують активно шукати точки дотику для формування майбутньої мирної угоди. Їхня місія базується на прагненні вивести Росію з орбіти китайського впливу, запропонувавши альтернативні шляхи розвитку відносин із Заходом.

Реакція України В офіційному Києві до подібної стратегії ставляться зі значною часткою скепсису. Українська сторона наголошує, що всі попередні спроби «перезавантаження» відносин із Москвою з боку різних американських адміністрацій не принесли стабільного результату і зрештою закінчувалися провалом.

 Автор: Галина Роюк

КитайвійнаугодаТрампмирна угода
