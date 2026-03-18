Китай пропонує Тайваню «енергетичну безпеку» в обмін на «возз’єднання»

Пекін виступив із пропозицією забезпечити Тайваню «повну енергетичну безпеку», якщо острів погодиться на «мирне возз’єднання» з материковим Китаєм. Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційні заяви китайської сторони.

Енергетичний тиск на тлі глобальної нестабільності

Ініціатива КНР з’явилася в критичний момент для світових ринків. Через розширення війни на Близькому Сході та фактичне блокування судноплавства через Ормузьку протоку, логістика енергоносіїв опинилася під загрозою. Пекін намагається використати цю ситуацію, пропонуючи Тайбею стабільні поставки в межах «єдиної держави».

Реакція Тайваню

Офіційний Тайбей оперативно відреагував на пропозицію, вчергове відкинувши претензії Китаю на суверенітет. Уряд острова наголосив, що:

Диверсифікація працює: Тайвань заздалегідь підготувався до можливих перебоїв, забезпечивши альтернативні шляхи постачання скрапленого газу (LNG).

Партнерство зі США: Основним гарантом енергетичної стійкості острова залишаються Сполучені Штати та інші західні партнери.

Політична позиція: Питання енергетики не може бути предметом торгу щодо незалежності та демократичного устрою Тайваню.

Аналітики зазначають, що така пропозиція Китаю є спробою використати «м'яку силу» та економічні важелі впливу в умовах, коли традиційні логістичні ланцюжки у світі зазнають руйнації.