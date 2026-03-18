Велика Британія змінює курс: кінець епохи беззаперечного лідерства США

Післявоєнна система західних союзів, що десятиліттями трималася на авторитеті Вашингтона, починає розпадатися. Велика Британія, яка довгий час пишалася статусом «першого партнера» США, фактично визнала наявність глибокої кризи у відносинах з Америкою та почала шукати власну роль у новій архітектурі безпеки.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Бена Джуди, колишнього радника британського МЗС, опублікованому в The Washington Post.

Від «атлантизму» до автономії

За словами автора, Лондон був змушений відмовитися від традиційної ролі слухняного послідовника під впливом двох чинників: повномасштабного вторгнення Росії в Україну та непередбачуваності політики Дональда Трампа. Європейські лідери все частіше усвідомлюють, що наддержава, на якій базувалася їхня безпека, стала надто емоційною та нестабільною.

Ключові зміни в політиці Лондона:

  • Тверда відмова: Прем'єр-міністр Кір Стармер відповів ввічливим, але рішучим «ні» на запит США щодо використання британських баз для ударів по Ірану.

  • Нові альянси: Британія активізувала зв'язки з «середніми державами» — від Канади та Австралії до Йорданії та Катару, виступаючи для них самостійним центром впливу.

  • Лідерство в Європі: Лондон знайшов свою нову місію у відновленні європейської безпеки, фактично спростовуючи тезу про те, що Британія «втратила імперію і не знайшла ролі».

Особливі відносини з Україною

Важливою частиною цього розвороту стало стратегічне партнерство з Києвом. Бен Джуда зазначає, що Україна ще з вересня 2024 року вважала Британію своїм головним союзником. Поки Вашингтон вагався, Лондон першим надавав критично важливе озброєння та зберігав свою навчальну місію на місцях.

У березні 2025 року Стармер разом із президентом Франції Макроном ініціювали створення «Коаліції бажаючих» — європейської стратегії підтримки України, яка передбачає можливість розгортання європейських військ для гарантування миру. Цей крок став фактичним провісником нового «постамериканського» порядку безпеки в Європі.

Виклики та мілітаризація

Попри дипломатичні успіхи, Британія стикається з серйозними викликами:

  1. Виснаження ресурсів: Армія та флот Королівства серйозно скорочені, що вже призвело до втрати постійної бойової присутності в Перській затоці.

  2. Фактор Німеччини: Берлін стрімко переозброюється, плануючи витрачати 3,5% ВВП на оборону до 2029 року. Це може змінити баланс сил, де Німеччина затьмарить Британію та Францію у військовому плані.

«Якщо Велика Британія не збільшить оборонний бюджет для захисту європейського периметра, її повернення до статусу ключового гравця може залишитися лише коротким епізодом між двома системами безпеки», — підсумовує Бен Джуда.

 Автор: Галина Роюк

В Ірані офіційно підтвердили смерть правої руки Хаменеї
В Україні заснували нову літературну премію
В Україні заснували нову літературну премію
В Україні заснували нову літературну премію
Зеленський розсекретив "дронову угоду" з США: куди відправили сотні українських фахівців
Зеленський розсекретив "дронову угоду" з США: куди відправили сотні українських фахівців
