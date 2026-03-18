Київ очолив антирейтинг: столицю накрило небезпечне забруднення

Жителям Києва наполегливо рекомендують тримати вікна зачиненими через стрімке погіршення стану повітря. Моніторингові сервіси зафіксували у столиці високу концентрацію шкідливих часток, що може негативно вплинути на самопочуття.

Ситуація зі смогом та пилом спостерігається не лише в центрі країни — зниження якості повітря також зафіксували в деяких західних регіонах України.

Основні рекомендації для містян:

обмежте перебування на вулиці та фізичну активність просто неба;

зачиніть вікна в помешканнях;

пийте більше води;

якщо у вас є очищувач повітря, увімкніть його на максимальну потужність.

Слідкуйте за оновленнями показників у реальному часі через офіційні моніторингові ресурси.