Столиця

Київ очолив антирейтинг: столицю накрило небезпечне забруднення

Жителям Києва наполегливо рекомендують тримати вікна зачиненими через стрімке погіршення стану повітря. Моніторингові сервіси зафіксували у столиці високу концентрацію шкідливих часток, що може негативно вплинути на самопочуття.

Ситуація зі смогом та пилом спостерігається не лише в центрі країни — зниження якості повітря також зафіксували в деяких західних регіонах України.

Основні рекомендації для містян:

  • обмежте перебування на вулиці та фізичну активність просто неба;

  • зачиніть вікна в помешканнях;

  • пийте більше води;

  • якщо у вас є очищувач повітря, увімкніть його на максимальну потужність.

Слідкуйте за оновленнями показників у реальному часі через офіційні моніторингові ресурси.

 Автор: Галина Роюк

Київ, забруднення повітря, повітря
