Київ очолив антирейтинг: столицю накрило небезпечне забруднення

Жителям Києва наполегливо рекомендують тримати вікна зачиненими через стрімке погіршення стану повітря. Моніторингові сервіси зафіксували у столиці високу концентрацію шкідливих часток, що може негативно вплинути на самопочуття.
Ситуація зі смогом та пилом спостерігається не лише в центрі країни — зниження якості повітря також зафіксували в деяких західних регіонах України.
Основні рекомендації для містян:
обмежте перебування на вулиці та фізичну активність просто неба;
зачиніть вікна в помешканнях;
пийте більше води;
якщо у вас є очищувач повітря, увімкніть його на максимальну потужність.
Слідкуйте за оновленнями показників у реальному часі через офіційні моніторингові ресурси.Автор: Галина Роюк