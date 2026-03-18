Іран заявив про атаку на свою АЕС

На територію іранської атомної електростанції «Бушер» упав снаряд. Про це повідомляє агентство Tasnimnews із посиланням на офіційні заяви іранської сторони.

За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждалих немає, а об’єкти інфраструктури станції не зазнали критичних пошкоджень. Технологічний процес на АЕС продовжується у штатному режимі.

Ключові деталі інциденту:

Локація: Снаряд влучив безпосередньо у межі промислового майданчика станції.

Контекст: Атака відбулася на тлі масштабних ударів США та Ізраїлю по стратегічних об’єктах Ірану.

Присутність фахівців: На АЕС «Бушер» наразі працюють представники російської держкорпорації «Росатом». Вони перебувають там у межах домовленостей між Москвою та Тегераном щодо будівництва нових енергоблоків.

Евакуація: Повідомляється, що після активізації воєнних дій у регіоні «Росатом» розпочав процес вивезення своїх співробітників з території Ірану.

Офіційний Тегеран кваліфікує подію як напад на цивільний ядерний об’єкт. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) наразі не прокоментувало ситуацію щодо безпеки на об’єкті.