﻿
Війна

Полювання на ТЦК: Окупанти випробовують нову тактику ударів

Російські окупаційні війська розпочали системну кампанію ударів безпілотниками по об’єктах мобілізаційної інфраструктури України. Пріоритетними цілями ворога стали будівлі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Сьогодні, 18 березня, черговий ворожий удар зафіксували у Сумах. Російський дрон-камікадзе поцілив безпосередньо в об’єкт мобілізаційної інфраструктури. На місці влучання працюють екстрені служби, інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Варто зазначити, що це не поодинокий інцидент, а частина нової стратегії агресора. Лише вчора аналогічна атака відбулася у місті Городня на Чернігівщині, де ворожий БпЛА також атакував місцевий ТЦК.

Аналітики зазначають, що такі дії спрямовані на зрив мобілізаційних заходів та психологічний тиск на цивільне населення. Попри посилення атак, українська система оборони продовжує функціонувати, а правоохоронці закликають громадян бути пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

 Автор: Галина Роюк

Читайте також

Зеленський розсекретив "дронову угоду" з США: куди відправили сотні українських фахівців
Війна 18.03.2026 08:17:09
Зеленський розсекретив "дронову угоду" з США: куди відправили сотні українських фахівців
Читати
У Києві рятувальники зняли з крижини маму з дитиною за 200 метрів від берега
Столиця 18.03.2026 07:48:39
У Києві рятувальники зняли з крижини маму з дитиною за 200 метрів від берега
Читати
Новий раунд у Туреччині: Анкара зробила гучну заяву щодо переговорів
Полiтика 18.03.2026 07:18:58
Новий раунд у Туреччині: Анкара зробила гучну заяву щодо переговорів
Читати

Популярнi статтi