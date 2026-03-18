Полювання на ТЦК: Окупанти випробовують нову тактику ударів

Російські окупаційні війська розпочали системну кампанію ударів безпілотниками по об’єктах мобілізаційної інфраструктури України. Пріоритетними цілями ворога стали будівлі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Сьогодні, 18 березня, черговий ворожий удар зафіксували у Сумах. Російський дрон-камікадзе поцілив безпосередньо в об’єкт мобілізаційної інфраструктури. На місці влучання працюють екстрені служби, інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Варто зазначити, що це не поодинокий інцидент, а частина нової стратегії агресора. Лише вчора аналогічна атака відбулася у місті Городня на Чернігівщині, де ворожий БпЛА також атакував місцевий ТЦК.

Аналітики зазначають, що такі дії спрямовані на зрив мобілізаційних заходів та психологічний тиск на цивільне населення. Попри посилення атак, українська система оборони продовжує функціонувати, а правоохоронці закликають громадян бути пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.