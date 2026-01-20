Трамп хоче офіційно запустити «Раду миру» в Давосі

Президент США Дональд Трамп надіслав запрошення лідерам низки держав для участі у створенні «Ради миру для Гази», метою якої є реалізація 20-пунктового плану зі встановлення сталого миру та відновлення палестинського анклаву.

Церемонія підписання документів запланована на цей четвер у Давосі, проте деякі країни закликають переглянути умови функціонування ради, зазначені у проєкті статуту, повідомляє Bloomberg..

Запрошені учасники:

Європа: Україна, Польща, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія

Близький Схід: Ізраїль, Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Єгипет, Йорданія, Бахрейн, Оман

Азія та Океанія: Японія, Південна Корея, Індія, Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, В'єтнам, Таїланд

Америка: Канада, Бразилія, Аргентина, Парагвай

Інші: Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Туреччина, Європейська комісія

Водночас не всі країни офіційно підтвердили отримання запрошення або готовність брати участь. Частина європейських лідерів висловила сумніви через значні фінансові внески, передбачені умовами членства.

Зокрема, Емманюель Макрон відмовився приєднуватися до ради, а Кремль повідомляє, що Путін отримав запрошення.

