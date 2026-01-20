﻿
Головне

Трамп хоче офіційно запустити «Раду миру» в Давосі

Трамп хоче офіційно запустити «Раду миру» в Давосі

Президент США Дональд Трамп надіслав запрошення лідерам низки держав для участі у створенні «Ради миру для Гази», метою якої є реалізація 20-пунктового плану зі встановлення сталого миру та відновлення палестинського анклаву.

Церемонія підписання документів запланована на цей четвер у Давосі, проте деякі країни закликають переглянути умови функціонування ради, зазначені у проєкті статуту, повідомляє Bloomberg..

Запрошені учасники:

Європа: Україна, Польща, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія

Близький Схід: Ізраїль, Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Єгипет, Йорданія, Бахрейн, Оман

Азія та Океанія: Японія, Південна Корея, Індія, Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, В'єтнам, Таїланд

Америка: Канада, Бразилія, Аргентина, Парагвай

Інші: Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Туреччина, Європейська комісія

Водночас не всі країни офіційно підтвердили отримання запрошення або готовність брати участь. Частина європейських лідерів висловила сумніви через значні фінансові внески, передбачені умовами членства.

Зокрема, Емманюель Макрон відмовився приєднуватися до ради, а Кремль повідомляє, що Путін отримав запрошення.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп виставив ультиматум Європі.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ДавосТрампРада миру
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Москва відмовляється від мирних переговорів по Україні через Медведчука, – ISW
Полiтика 19.01.2026 20:38:23
Москва відмовляється від мирних переговорів по Україні через Медведчука, – ISW
Читати
Трамп запропонував Лукашенку долучитися до так званої "Ради миру"
Свiт 19.01.2026 20:09:32
Трамп запропонував Лукашенку долучитися до так званої "Ради миру"
Читати
Японія не отримала американського озброєння на $7,2 млрд після передоплати
Свiт 19.01.2026 19:58:49
Японія не отримала американського озброєння на $7,2 млрд після передоплати
Читати

Популярнi статтi