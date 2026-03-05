Можлива спадковість влади в Ірані викликає суперечки всередині країни та за кордоном

Після смерти верховного лідера Ірану Алі Хаменеї одним із головних претендентів на цю посаду називають його сина — Моджтаба Хаменеї. Священнослужитель консервативних поглядів має підтримку впливового Корпусу вартових ісламської революції, що посилює його позиції в боротьбі за наступництво, пише Reuters.

Моджтаба Хаменеї народився у 1969 році. Він здобув релігійну освіту та в юності служив під час ірано-іракської війни. На відміну від багатьох інших представників політичної еліти Ірану, він не обіймав виборних посад, однак поступово став впливовою фігурою в консервативних колах.

Уперше його ім’я активно обговорювали наприкінці 1990-х після поразки консервативного кандидата на президентських виборах 1997 року. Вважається, що він відіграв помітну роль у перегрупуванні консервативних сил. Також його пов’язували з жорстким придушенням протестів після виборів 2009 року.

У 2022 році Моджтаба отримав релігійний титул аятоли, що є важливою передумовою для зайняття найвищої духовної посади в країні. Останніми роками він регулярно з’являвся поруч із батьком на ключових політичних заходах і, за повідомленнями, має вплив на державні медіа та фінансові структури, пов’язані з родиною.

Серед його союзників називають спікера парламенту Мохаммада Багер Галібафа та представників силових структур, що зміцнює його позиції в політичній еліті.

Верховного лідера Ірану обирає Асамблея експертів — духовний орган із 88 членів, який оцінює релігійну та політичну відповідність кандидатів. За даними іранських джерел, наразі розглядають кількох претендентів, однак Моджтабу Хаменеї часто називають фаворитом.

Можливе призначення сина покійного лідера викликає дискусії, оскільки ідея фактичної спадковості влади суперечить революційним принципам Ісламської Республіки та може підірвати довіру до процедури відбору.

У США різко критикують перспективу його сходження. Президент Дональд Трамп заявив, що побоюється продовження жорсткої політики Тегерана. Сенатор Марко Рубіо також висловився з критикою на адресу іранського керівництва. У Вашингтоні вважають, що у разі обрання Моджтаби Іран навряд чи змінить конфронтаційний курс щодо Заходу.

Офіційне оголошення нового верховного лідера очікується після завершення траурних заходів. Тим часом країною керує тимчасова рада з трьох високопосадовців, доки Асамблея експертів не збереться для остаточного рішення.

Аналітики зазначають, що вибір наступного лідера матиме визначальний вплив як на внутрішню політику Ірану, так і на його відносини зі Сполученими Штатами та іншими західними державами. Якщо Моджтабу Хаменеї буде обрано, це може закріпити жорсткий політичний курс і посилити роль силових структур у керівництві країни.